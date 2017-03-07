Победа «Рубина» и «Челси», поражение «Вашингтона» и 33 сэйва Бобровского. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

1. «Рубин» с минимальным счетом обыграл «Анжи»

2. «Челси» на выезде обыграл «Вест Хэм», благодаря голам «Эдена Азара и Диего Косты.

3. «Севилья» не смогла победить «Алавес» в матче 26-го тура Примеры.

4. Футболистки сборной России с очень крупным счетом уступили команде Дании на турнире в Португалии.

5. «Манчестер Юнайтед» предупредил своих фанатов об опасности нападений в Ростове.

6. В НХЛ в ночь с понедельника на вторник прошло четыре матча, а в НБА 12 игр.

7. «Тампа-Бэй» проиграла «Рейнджерс», но несмотря на поражение, российский голкипер «лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой встречи.

8. Лидер Восточной конференции в НХЛ «Вашингтон» с Александром Овечкиными и Евгением Кузнецовым неожиданно уступил команде «Даллас».

9. Уральский боец смешанного стиля Евгений Игнатьев проведет бой против Гаджи Рабаданова из Дагестана в рамках турнира Fight Night Global 61.

10. Форвард «Сан-Антонио» Кавай Леонард и разыгрывающий «Шарлотт» Кемба Уокер признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА.

Видео дня: Лучшие сэйвы в матчах 1/8 финала Губка Гагарина

Цитата дня: «Вина за все произошедшее лежит на самом Хабибе», - Абдулманап Нурмагомедов, отец и Тренер российского бойца.

Обязательно к прочтению:

«Страшно звонить отцу и брату». Эхо трагедии с болельщиком «Спартака»

А разве Смолов не предал команду? Или почему наша сборная в футболе так слаба

«Победит ли Белью Уайлдера? Хэй его знает». Новый выпуск передачи «Держи удар»