Победа «Рубина» и «Челси», поражение «Вашингтона» и 33 сэйва Бобровского. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.
1. «Рубин» с минимальным счетом обыграл «Анжи»
2. «Челси» на выезде обыграл «Вест Хэм», благодаря голам «Эдена Азара и Диего Косты.
3. «Севилья» не смогла победить «Алавес» в матче 26-го тура Примеры.
4. Футболистки сборной России с очень крупным счетом уступили команде Дании на турнире в Португалии.
5. «Манчестер Юнайтед» предупредил своих фанатов об опасности нападений в Ростове.
6. В НХЛ в ночь с понедельника на вторник прошло четыре матча, а в НБА 12 игр.
7. «Тампа-Бэй» проиграла «Рейнджерс», но несмотря на поражение, российский голкипер «лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой встречи.
8. Лидер Восточной конференции в НХЛ «Вашингтон» с Александром Овечкиными и Евгением Кузнецовым неожиданно уступил команде «Даллас».
9. Уральский боец смешанного стиля Евгений Игнатьев проведет бой против Гаджи Рабаданова из Дагестана в рамках турнира Fight Night Global 61.
10. Форвард «Сан-Антонио» Кавай Леонард и разыгрывающий «Шарлотт» Кемба Уокер признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА.
Видео дня: Лучшие сэйвы в матчах 1/8 финала Губка Гагарина
Цитата дня: «Вина за все произошедшее лежит на самом Хабибе», - Абдулманап Нурмагомедов, отец и Тренер российского бойца.
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