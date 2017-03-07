Торнтон сделал 1000-ю голевую передачу

Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:2).

Этот результативный пас стал 1000-м в карьере 37-летнего канадского нападающего.

Торнтон занимает 13-е место среди всех игроков в истории НХЛ по этому показателю.

Напомним, Торнтон дебютировал в НХЛ в 1997 году в составе «Бостона», а через семь лет стал игроком «Сан-Хосе».

За 19 сезонов в лиге форвард провел 1432 матча и набрал 1382 (382+1000) очка при показателе полезности «+206» и 1152 минут штрафа.

Добавим, что 12-й результат по передачам в НХЛ занимает форвард «Квебека» / «Колорадо» 1980-2000-х годов Джо Сакик, у которого сейчас на 16 передач больше.