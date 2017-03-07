Генменеджеры НХЛ обсудили переход на трехочковую систему

Генеральные менеджеры клубов НХЛ обсудили на совещании во Флориде предложение по переходу на новую систему начисления очков.

Возможно, НХЛ последует примеру европейских лиг, и в случае победы в основное время игры команды будут набирать по три очка, тогда как победа в овертайме или по буллитам будет приносить два очка.

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро считает, что такая система изменила бы нынешнее турнирное положение.

«Я не думаю, что положение команд было бы таким же, если бы мы играли с тремя очками», – приводит слова Шеро официальный сайт НХЛ.

Напомним, сейчас клубы НХЛ набирают по два очка за любую победу, а поражение в овертайме приносит команде одно очко.