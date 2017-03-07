«Интер» рассматривает Фабрегаса в качестве альтернативы Верратти

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас входит в число потенциальных новичков «Интера», сообщает CalcioMercato.com.

Основным кандидатом на усиление середины поля «нерадзурри» остается полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти. Однако если «Интеру» не удастся договориться с 24-летним итальянцем, клуб рассчитывает заполучить Фабрегаса.



При этом все планы могут поменяться, если команду возглавит нынешний главный тренер «Челси» Антонио Конте, которого хотят видеть в клубе новые владельцы из Китая.

Фабрегас не является стабильным игроком стартового состава у Конте и готов сменить команду, если итальянец останется в клубе.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего испанца три гола и семь голевых передач в 18 матчах премьер-лиги.

Добавим, что ранее сообщалось об интересе к Фабрегасу со стороны «Милана».