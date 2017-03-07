Раанта, Лехтонен и Торнтон признаны лучшими игроками дня в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Антти Раанта стал первой звездой понедельника в НХЛ.

27-летний финн отразил все 38 бросков по своим воротам в матче с «Тампой-Бэй» (1:0 OT). Эта игра «на ноль» стала для Раанты третьей в сезоне и седьмой в карьере в лиге.

Второй звездой дня признан голкипер «Далласа» Кари Лехтонен. 33-летний финн отразил 42 броска в матче с «Вашингтоном» (4:2) и одержал свою 16-ю победу в сезоне.

Третьей звездой дня назван форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон. 37-летний канадец сделал свою 1000-ю голевую передачу за карьеру в НХЛ в матче с «Виннипегом» (3:2). Торнтон занимает 13-е место среди всех игроков в истории НХЛ по этому показателю.