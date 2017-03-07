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Джо Торнтон: 1000-я передача? Приятно, когда такие моменты происходят в победных матчах

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон прокомментировал свою 1000-ю голевую передачу за карьеру в НХЛ, которую он сделал в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:2).

«Что я могу сказать? Здорово, что удалось добиться этого. Пришлось немного подождать, но хорошо, что теперь это позади. Это была хорошая игра и хорошая победа для всей команды.

Всегда приятно, когда такие моменты происходят в победных матчах. Это дает возможность повеселиться в самолете по дороге домой», – приводит слова Торнтона официальный сайт НХЛ.

Напомним, 37-летний канадец ассистировал форварду Джо Павелски, который забросил победную шайбу.

Торнтон занимает 13-е место среди всех игроков в истории НХЛ по голевым передачам.

Матч

Виннипег - Сан-Хосе - 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы:

Павелски (Диллон, Карлссон), 9:45 (0:1). Моррисси 11:27 (1:1). Бедкер (Кутюр), 47:26 (1:2 - мен.). Павелски (Торнтон, Власич), 59:34 (1:3 - п.в.). Шейфли (Элерс, Лайне), 59:53 (2:3 - бол.).

Место и дата

07 марта 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

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