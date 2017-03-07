Джо Торнтон: 1000-я передача? Приятно, когда такие моменты происходят в победных матчах

Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон прокомментировал свою 1000-ю голевую передачу за карьеру в НХЛ, которую он сделал в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:2).

«Что я могу сказать? Здорово, что удалось добиться этого. Пришлось немного подождать, но хорошо, что теперь это позади. Это была хорошая игра и хорошая победа для всей команды.

Всегда приятно, когда такие моменты происходят в победных матчах. Это дает возможность повеселиться в самолете по дороге домой», – приводит слова Торнтона официальный сайт НХЛ.

Напомним, 37-летний канадец ассистировал форварду Джо Павелски, который забросил победную шайбу.

Торнтон занимает 13-е место среди всех игроков в истории НХЛ по голевым передачам.