Матч «Томь – «Амкар» пройдет не в Томске, а скорее всего, в Перми

Матч 20-го тура премьер-лиги «Томь» – «Амкар» пройдет не в Томске, сообщает официальный сайт «Томи».

Решение о невозможности проведения игры на стадионе «Труд» было принято в понедельник на заседании комиссии РФПЛ по допуску полей.

Вероятнее всего, матч пройдет в Перми на стадионе «Звезда».

Напомним, ранее домашний матч «Томи» с «Ростовом» (0:6) в 18-м туре был перенесен в Ростов-на-Дону.

Добавим, что в первом круге «Амкар» победил дома «Томь» (1:0). Игра запомнилась голом форварда Александра Салугина с центра поля.

«Томь» остается на последнем месте в премьер-лиге, набрав девять очков в 18 матчах. «Амкар» идет восьмым с 27 очками.

Матч «Томь» – «Амкар» запланирована на 18 марта. Начало – 11:30 (мск).