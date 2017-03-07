Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Бавария
Футбол  Наполи- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Матч «Томь – «Амкар» пройдет не в Томске, а скорее всего, в Перми

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Матч 20-го тура премьер-лиги «Томь» – «Амкар» пройдет не в Томске, сообщает официальный сайт «Томи».

Решение о невозможности проведения игры на стадионе «Труд» было принято в понедельник на заседании комиссии РФПЛ по допуску полей.

Вероятнее всего, матч пройдет в Перми на стадионе «Звезда».

Напомним, ранее домашний матч «Томи» с «Ростовом» (0:6) в 18-м туре был перенесен в Ростов-на-Дону.

Добавим, что в первом круге «Амкар» победил дома «Томь» (1:0). Игра запомнилась голом форварда Александра Салугина с центра поля.

«Томь» остается на последнем месте в премьер-лиге, набрав девять очков в 18 матчах. «Амкар» идет восьмым с 27 очками. 

Матч «Томь» – «Амкар» запланирована на 18 марта. Начало – 11:30 (мск).

Матч

Томь - Амкар

Место и дата

18 марта 11:30, Труд, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Колхоз в Ростове, русофобия и впечатливший «Спартак». Пока вы спали (видео)Колхоз в Ростове, русофобия и впечатливший «Спартак». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.«Томь» в роли «Химок» и «Анжи» как «Динамо». Колонка Сергея Микулика«Томь» в роли «Химок» и «Анжи» как «Динамо». Колонка Сергея МикуликаПервого же весеннего тура хватило, чтобы таблица чемпионата получила четкое разделение.Скоро Гончаренко откроет правду о Слуцком. Если успеет. Колонка Юрия ЦыбаневаСкоро Гончаренко откроет правду о Слуцком. Если успеет. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорт» Юрий Цыбанев - о весенней части сезона для ЦСКА.Луис Адриано и все-все-все. Легионеры «Спартака», забивавшие в дебютахЛуис Адриано и все-все-все. Легионеры «Спартака», забивавшие в дебютах«Советский спорт» насчитал 13 легионеров, которые отличись за красно-белых в своем первом матче.Победы «Рубина» и «Челси», поражение «Вашингтона» и 33 сэйва Бобровского. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Артем Ребров: Я счастлив быть частью «Спартака»Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал достижение отметки в 100 матчей за московский клуб.Футболисты «Терека» провели восстановительную тренировку (видео)Футболисты «Терека» провели восстановительную тренировку на своей тренировочной базе, сообщает официальный сайт грозненской команды.«Страшно звонить отцу и брату». Эхо трагедии с болельщиком «Спартака»«Страшно звонить отцу и брату». Эхо трагедии с болельщиком «Спартака»Президент Федерации футбола Ставропольского края - о гибели брата полузащитника «Динамо» из Ставрополя.А разве Смолов не предал команду? Или почему наша сборная в футболе так слабаА разве Смолов не предал команду? Или почему наша сборная в футболе так слабаЭпизод с участием Федора Смолова в матче «Краснодар» - «Спартак» потряс хоккейного обозревателя «Советского спорта».Сергей Рыжиков: «Рубину» нужно прибавлять во всех компонентах игры (видео)Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал итоги матча с «Анжи» в 18-м туре чемпионата России.РФПЛ. 18-й тур. «Анжи» уступил «Рубину» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Александр Григорян: За игру в первом тайме не стыдноГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с казанским «Рубином» (0:1).Максим Канунников: Единственный положительный момент в нашей игре это победаАвтор единственного мяча в матче «Анжи» - «Рубин» (0:1) прокомментировал исход встречи.Александр Бубнов: «Краснодару» ни в коем случае нельзя было терять Ари и АхмедоваФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о кадровых потерях «Краснодара» в зимнее межсезонье.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Краснодар» – третийПосле 18-го тура «Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория – 30158 человек.Матч «Краснодар» – «Спартак» стал самым посещаемым в 18-м туреМатчи 18-го тура премьер-лиги посетили 98893 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 12362 человека. Стадионы заполнились на 58%.Тарас Бурлак: Спасибо Рыжикову за пенальтиЗащитник «Рубина» Тарас Бурлак прокомментировал игру с махачкалинским «Анжи» (0:1).Хавьер Грасия: Сегодня была самая худшая игра «Рубина»Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия дал комментарий по итогам матча с махачкалинским «Анжи» (1:0).Валерий Карпин: Пусть теперь Ари называет меня КусакойЭксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин, комментируя игру нападающего «Локомотива» Ари, предложил бразильцу называть его Кусакой.Хавьер Грасия: Игрой «Рубина» я сегодня не удовлетворенГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия на пресс-конференции подвел итоги победного матча 18-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0).
Главные новости
Футбол
Победы «Рубина» и «Челси», поражение «Вашингтона» и 33 сэйва Бобровского. Главные новости утра
Хоккей
Марк Гандлер: Валеру Ничушкина очень ждут в «Далласе»
Хоккей
Сегодня на правлении «Салавата Юлаева» станет известен новый президент клуба
Лыжный спорт
Международная лыжная федерация подала апелляцию в CAS по делу Йохауг
Хоккей
Джон Купер: Ничто не пошатнет нашу веру в Василевского
Футбол
Матч «Томь – «Амкар» пройдет не в Томске, а скорее всего, в Перми
Хоккей
Раанта, Лехтонен и Торнтон признаны лучшими игроками дня в НХЛ
Хоккей
Торнтон сделал 1000-ю голевую передачу
Хоккей
«Тампа» в овертайме проиграла «Рейнджерс», Василевский – первая звезда встречи
Хоккей
«Даллас» обыграл на выезде «Вашингтон» с Овечкиным и Кузнецовым
все новости
Томь
Томькалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости