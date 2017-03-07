Матч «Томь – «Амкар» пройдет не в Томске, а скорее всего, в Перми
Матч 20-го тура
премьер-лиги «Томь» – «Амкар» пройдет не в Томске, сообщает официальный сайт «Томи».
Решение о невозможности проведения игры на стадионе «Труд» было принято в понедельник на заседании комиссии РФПЛ по допуску полей.
Вероятнее всего, матч пройдет в Перми на стадионе «Звезда».
Напомним, ранее домашний матч «Томи» с «Ростовом» (0:6) в 18-м туре был перенесен в Ростов-на-Дону.
Добавим, что в первом круге «Амкар» победил дома «Томь» (1:0). Игра запомнилась голом форварда Александра Салугина с центра поля.
«Томь» остается на последнем месте в премьер-лиге, набрав девять очков в 18 матчах. «Амкар» идет восьмым с 27 очками.
Матч «Томь» – «Амкар» запланирована на 18 марта. Начало – 11:30 (мск).
Матч
Место и дата
18 марта 11:30, Труд, Онлайн-трансляция
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