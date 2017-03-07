Джон Купер: Ничто не пошатнет нашу веру в Василевского

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (0:1 OT) высказался об игре голкипера «молний» Андрея Василевского.

«Мы верили в Василевского на протяжении долгого времени, и ничто не пошатнет эту веру. В этом матче обе команды заслужили набранное очко. При этом я считаю, что мы заслуживали и второе», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

22-летний российский голкипер отразил в этом матче 33 из 34 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры.

Теперь на счету Василевского 14 побед в 36 матчах сезона, в которых он отразил 91,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,64 шайбы за игру.