Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Бавария
Футбол  Наполи- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Международная лыжная федерация подала апелляцию в CAS по делу Йохауг

Источник:  FISКомментарии

Международная лыжная федерация (FIS) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение Антидопингового комитета Норвегии по делу олимпийской чемпионки Терезы Йохауг.

28-летняя Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев за использование запрещенного препарата клостебола, который попал в ее организм через мазь для губ.

Антидопинговая комиссия FIS посчитала, что срок дисквалификации Йохауг является минимально возможным и несправедливо отражает тот факт, что норвежская лыжница не прочитала предупреждение о содержании допинга на упаковке мази несмотря на то, что она была незнакома с этим препаратом и приобрела его заграницей.

FIS требует, чтобы решение о дисквалификации вынесли независимые судьи.

Напомним, информация о положительном результате допинг-теста Йохауг появилась 13 октября 2016 года, а решение о 13-месячной дисквалификации было вынесено 10 февраля 2017 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ондрей Моравец: Антидопинговая система в России абсолютно не работаетОбладатель трех олимпийских медалей чешский биатлонист Ондрей Моравец прокомментировал лишение Тюмени права принять чемпионат мира-2021.УЕФА оставил в силе дисквалификацию ЕременкоУЕФА оставил в силе дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года, отклонив апелляцию футболиста, сообщает официальный твиттер армейцев.Российские легкоатлеты Бутенко, Реньжина и Адасько подали индивидуальные заявки в IAAFРоссийский метатель диска Виктор Бутенко, бегунья Екатерина Реньжина и Диана Адасько, специализирующаяся на тройном прыжке, направили индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах, сообщила агентству «Р-Спорт» референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.Николай Зимятов: FIS отстранила наших лидеров, а мы без них блестяще выступили на ЧМЧетырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.Президент FIS: Решение по отстраненным российским лыжникам должен принять МОКПрезидент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер прокомментировал ситуацию вокруг титулованных российских лыжников, отстраненных от соревнований.Никита Крюков: С Родченковым встречался только один раз, но его слова до сих пор в головеОлимпийский чемпион Никита Крюков рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.Владимир Уйба: Внесение кофеина в лист ожидания ВАДА трудно для пониманияРуководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что внесение кофеина в список веществ, которые находятся на мониторинге Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), трудно для понимания.Владимир Уйба: ФМБА продолжит исследования мельдония, чтобы вывести его из допингового спискаРуководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба заявил, что ФМБА будет продолжать исследования мельдония, чтобы в перспективе вывести его из списка запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) препаратов.Владимир Уйба: ФМБА – категорический противник допингаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) работает в легальной плоскости и является категорическим противником допинга, заявил руководитель ФМБА России Владимир Уйба.Глава WADA: Письмо МОК о докладе Макларена контрпродуктивно, это удар исподтишкаГлава WADA Крэйг Риди прокомментировал письмо Международного олимпийского комитета, в котором содержалась критика доказательной базы второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.УЕФА опубликует решение по апелляции Еременко в пятницу или на следующей неделеРешение дисциплинарного комитета УЕФА по апелляции полузащитника ЦСКА Романа Еременко будет опубликовано в пятницу или в начале следующей недели.Президент ИААФ Себастьян Коу: Россия добилась прогресса в восстановлении членства ВФЛАПрезидент ИААФ Себастьян Коу заявил, что руководство ВФЛА добилось значительного прогресса в вопросе восстановления членства организации.Глава WADA: Заявление Владимира Путина - важнейший шаг России в правильном направленииГлава WADA Крэйг Риди прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который признал наличие в стране проблемы употребления допинга отдельными спортсменами.Дмитрий Свищев о WADA: Работа с информаторами – удел слабыхЧлен комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение WADA о создании программы о поддержке информаторов. Он считает, что организация показывает свою беспомощность в борьбе с допингом.Войны не будет: Россия и WADA подписали мирное соглашениеВойны не будет: Россия и WADA подписали мирное соглашениеИменно такой вывод следует из сегодняшнего выступления Президента России и более ранних заявлений представителей МОК и WADA.«Царапины на допинг-пробах? Какие претензии к российским спортсменам?»«Царапины на допинг-пробах? Какие претензии к российским спортсменам?»Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев – о заявлениях Президента России, сделанных в Красноярске.Глава USADA: Участие российских спортсменов испортило две последние ОлимпиадыГлава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Олимпийские игры в Сочи и Рио-де-Жанейро были испорчены участием российских спортсменов.Владимир Путин: Надо признать, что у нас есть достоверные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемоВладимир Путин: Надо признать, что у нас есть достоверные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемоПрезидент России Владимир Путин на совещании в Красноярске о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года высказался о проблеме допинга в России.Юлия Чепалова: Будет сделано все возможное для того, чтобы Россия не участвовала в Олимпиаде-2018Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова полагает, что России будет нелегко добиться права на участие в предстоящей зимней Олимпиаде.Дмитрий Свищев: Здравый ум начал брать верх над бредом из доклада МакларенаЧлен комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев считает, что признание Всемирным антидопинговым агентством (WADA) недостаточности доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена является началом движения в сторону реабилитации отечественного спорта.
Главные новости
Футбол
Победы «Рубина» и «Челси», поражение «Вашингтона» и 33 сэйва Бобровского. Главные новости утра
Хоккей
Марк Гандлер: Валеру Ничушкина очень ждут в «Далласе»
Хоккей
Сегодня на правлении «Салавата Юлаева» станет известен новый президент клуба
Лыжный спорт
Международная лыжная федерация подала апелляцию в CAS по делу Йохауг
Хоккей
Джон Купер: Ничто не пошатнет нашу веру в Василевского
Футбол
Матч «Томь – «Амкар» пройдет не в Томске, а скорее всего, в Перми
Хоккей
Раанта, Лехтонен и Торнтон признаны лучшими игроками дня в НХЛ
Хоккей
Торнтон сделал 1000-ю голевую передачу
Хоккей
«Тампа» в овертайме проиграла «Рейнджерс», Василевский – первая звезда встречи
Хоккей
«Даллас» обыграл на выезде «Вашингтон» с Овечкиным и Кузнецовым
все новости
Тереза Йохауг
Тереза Йохаугвсе новости
Допинг
Допинг
FIS
FIS