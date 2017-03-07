Международная лыжная федерация подала апелляцию в CAS по делу Йохауг

Международная лыжная федерация (FIS) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение Антидопингового комитета Норвегии по делу олимпийской чемпионки Терезы Йохауг.

28-летняя Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев за использование запрещенного препарата клостебола, который попал в ее организм через мазь для губ.

Антидопинговая комиссия FIS посчитала, что срок дисквалификации Йохауг является минимально возможным и несправедливо отражает тот факт, что норвежская лыжница не прочитала предупреждение о содержании допинга на упаковке мази несмотря на то, что она была незнакома с этим препаратом и приобрела его заграницей.

FIS требует, чтобы решение о дисквалификации вынесли независимые судьи.

Напомним, информация о положительном результате допинг-теста Йохауг появилась 13 октября 2016 года, а решение о 13-месячной дисквалификации было вынесено 10 февраля 2017 года.