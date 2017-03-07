Сегодня на правлении «Салавата Юлаева» станет известен новый президент клуба

Во вторник в Уфе состоится заседание правления «Салавата Юлаева».

По информации «БИЗНЕС Online», на нем станет известно имя нового президента клуба, а также определится генеральный директор.

Напомним, ранее пост президента «Салавата Юлаева» занимал Сергей Молчанов, который в ноябре 2016 года покинул пост руководителя администрации главы Республики Башкортостан.

Генеральным директором является Валерий Нургутдинов, чей контракт завершился в январе 2017 года.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах в серии с «Ак Барсом».

3 марта клуб объявил об отставке главного тренера Игоря Захаркина.