Сегодня на правлении «Салавата Юлаева» станет известен новый президент клуба
Во вторник в Уфе состоится
заседание правления «Салавата Юлаева».
По информации «БИЗНЕС Online», на нем станет известно имя нового президента клуба, а также определится генеральный директор.
Напомним, ранее пост президента «Салавата Юлаева» занимал Сергей Молчанов, который в ноябре 2016 года покинул пост руководителя администрации главы Республики Башкортостан.
Генеральным директором является Валерий Нургутдинов, чей контракт завершился в январе 2017 года.
Добавим, что в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах в серии с «Ак Барсом».
3 марта клуб объявил об отставке главного тренера Игоря Захаркина.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически