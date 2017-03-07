Марк Гандлер: Валеру Ничушкина очень ждут в «Далласе»

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у известного хоккейного агента Марка Гандлера, обсудив злободневные темы. – Сейчас вы довольны тем, что ваш клиент Валерий Ничушкин перешел из «Далласа» в ЦСКА?

– Не буду вдаваться во все нюансы и причины перехода в ЦСКА. Но если Валерий выиграет Кубок Гагарина, я за него буду очень рад. Год однозначно получится успешным. Однако после сезона мы должны будем сесть, поговорить, откровенно посмотреть на ситуацию. И решить, куда дальше идти.

Валеру безусловно очень ждут в «Далласе». Хотят, чтобы он вернулся. Но у Ничушкина есть контракт еще на один сезон с ЦСКА. Так что все в руках армейцев. Если они захотят, чтобы Валерий остался, так и будет. Он вынужден, никуда не деться. Но разговор с руководством обязательно состоится. И я бы хотел, чтобы его результат оказался комфортным для всех сторон.