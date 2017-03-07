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Марк Гандлер: Если Капризову комфортнее в «Салавате Юлаеве», то зачем уходить?

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у известного хоккейного агента Марка Гандлера, обсудив злободневные темы.

– Появился слух, что Кирилл Капризов переходит из «Салавата Юлаева» в ЦСКА. По меркам НХЛ этот возможный обмен выглядит как нонсенс. Но может, для России это в порядке вещей? Такое и в советское время происходило.

– Во времена СССР это только так и происходило. ЦСКА и московское «Динамо» забирали лучших игроков со всей страны. Такие клубы побеждали команды НХЛ, это были сборные Советского Союза в миниатюре. Как киевское «Динамо» - сборная СССР в футболе.

Просто ребята шли в армию, и все. Ничего тут не сделаешь. Сейчас это иногда происходит, но не в такой степени. КХЛ понимает, что если клубы станут абсолютно неравными, то конкуренция и спортивный азарт вообще пропадут.

Тем не менее, такие обмены случаются – часто по политическим или финансовым причинам. На мой взгляд, для самих игроков это не очень хорошо. Тому же Капризову комфортнее в «Салавате», ему дают время, в раздевалке он как равный, несмотря на возраст. Поэтому хорошо выступает.

Не факт, что игрок преуспеет от перехода в тот же ЦСКА, где конкуренция за время на льду значительно выше. Тут и психология сыграет роль, и отношения с тренером, и на молодого форварда могут иначе смотреть. Я считаю, не нужно уходить оттуда, где комфортно и нормальные финансовые условия. Да и КХЛ лучше разбросать сильных игроков по разным командам, а не собирать в одну кучу. Пусть везде будут молодые, бурно прогрессирующие звезды.

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