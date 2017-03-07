Антонио Конте: Мне придется потрудиться, чтобы указать Канте моменты, в которых он мог бы прибавить
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте после матча 27-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1)
высказался об игре полузащитника Н’Голо Канте.
«Я знаю, что он выполнил 50 передач и допустил пять ошибок. Ему следует поработать над этим аспектом… Шучу! Если честно, мне придется потрудиться, чтобы указать ему моменты, в которых он мог бы улучшить свою игру.
«Н'Голо действует великолепно. Он обладает потрясающей выносливостью и хорошей техникой. И все же мы не устаем совершенствоваться. Все мои футболисты играют очень хорошо», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».
Напомним, в 26 матчах премьер-лиги 25-летний Канте забил один гол. На прошлой неделе французу был вручен приз как лучшему игроку Лондона.
«Челси» продолжает лидировать в премьер-лиге, опережая на десять очков «Тоттенхэм».
Матч
Голы
Азар 25 (0:1). Коста 50 (0:2). Лансини 90 (1:2).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Рид (Байрэм, 64), Крессуэлл, Фонте, Фегули (Айю, 64), Снодграсс, Лансини, Куяте, Ноубл (Фернандес, 77), Обьянг, Кэрролл
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Азар (Виллиан, 75), Канте, Фабрегас, Мозес (Зума, 76), Педро (Матич, 65), Коста
Предупреждения:
нет - Фабрегас, 45
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
06 марта 23:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция