Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Бавария
Футбол  Наполи- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антонио Конте: Мне придется потрудиться, чтобы указать Канте моменты, в которых он мог бы прибавить

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 27-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1) высказался об игре полузащитника Н’Голо Канте.

«Я знаю, что он выполнил 50 передач и допустил пять ошибок. Ему следует поработать над этим аспектом… Шучу! Если честно, мне придется потрудиться, чтобы указать ему моменты, в которых он мог бы улучшить свою игру.

«Н'Голо действует великолепно. Он обладает потрясающей выносливостью и хорошей техникой. И все же мы не устаем совершенствоваться. Все мои футболисты играют очень хорошо», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Напомним, в 26 матчах премьер-лиги 25-летний Канте забил один гол. На прошлой неделе французу был вручен приз как лучшему игроку Лондона.

«Челси» продолжает лидировать в премьер-лиге, опережая на десять очков «Тоттенхэм».

Матч

Вест Хэм - Челси - 1:2 (0:1)

Голы

Азар 25 (0:1). Коста 50 (0:2). Лансини 90 (1:2).

Состав

Вест Хэм: Рэндольф, Рид (Байрэм, 64), Крессуэлл, Фонте, Фегули (Айю, 64), Снодграсс, Лансини, Куяте, Ноубл (Фернандес, 77), Обьянг, Кэрролл

Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Азар (Виллиан, 75), Канте, Фабрегас, Мозес (Зума, 76), Педро (Матич, 65), Коста

Предупреждения:

нет - Фабрегас, 45

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

06 марта 23:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Златан распустил руки. Самые интересные события 27-го тура АПЛЗлатан распустил руки. Самые интересные события 27-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 27-м туре чемпионата Англии.«Интер» рассматривает Фабрегаса в качестве альтернативы ВерраттиПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас входит в число потенциальных новичков «Интера», сообщает CalcioMercato.com.Победы «Рубина» и «Челси», поражение «Вашингтона» и 33 сэйва Бобровского. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Славен Билич: Если хотите победить «Челси», то не должны допускать ошибкиГлавный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в 27-м туре чемпионата Англии.Антонио Конте: Мы упустили «сухую» победу, но в целом я доволенГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.«Челси» обыграл «Вест Хэм», благодаря голам Азара и Косты«Челси» обыграл «Вест Хэм», благодаря голам Азара и КостыВ матче 27-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» на своем поле уступил «Челси» со счетом 1:2.АПЛ. 27-й тур. «Вест Хэм» проиграл «Челси» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу.FA предъявила обвинения Ибрагимовичу и Мингзу в агрессивном поведенииФутбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу и защитнику «Борнмута» Тайрону Мингзу в агрессивном поведении. Об этом сообщает официальный сайт организации.Арсен Венгер: Информация о конфликте с Санчесом не соответствует действительностиНаставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слухи о ссоре с форвардом команды Алексисом Санчесом.«Челси» получил разрешение властей Лондона на увеличение вместимости домашней арены до 60 000 зрителей«Челси» получил разрешение от мэра Лондона Садика Хана на реконструкцию домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж».Лукаку стал лучшим бомбардиром «Эвертона» в АПЛПравда, до лучшего бомбардира «Эвертона» всех времен и народов – Дикси Дина – Лукаку еще далеко. Звезда 1920-30-х годов за 12 лет в «Эвертоне» наколотил 349 мячей.Аллегри опроверг информацию, что летом возглавит «Арсенал»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал не соответствующей действительности информацию СМИ, что по окончании нынешнего сезона он займет аналогичный пост в лондонском «Арсенале».На домашних матчах «Манчестер Юнайтед» будет продаваться виноРуководство «Манчестер Юнайтед» пошло на беспрецедентный шаг ради своих болельщиков, которые выразили недовольство тем, что не могут приобрести вино на стадионе во время футбольных матчей.Букмекеры считают «Челси» явным фаворитом матча с «Вест Хэмом»Букмекерские конторы выставили котировки на заключительную встречу 27-го тура чемпионата Англии, в которой «Вест Хэм» примет «Челси».Антонио Конте: Постараемся сыграть с «Вест Хэмом» лучше, чем в прошлый разГлавный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о предстоящей встрече 27-го тура с «Вест Хэмом».«Манчестер Сити» обыграл «Сандерленд»Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Манчестер Сити» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сити».«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» благодаря дублю КейнаМатч 27-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Тоттенхэма».Кейн возглавил список бомбардиров в АПЛНападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн открыл счет в проходящей в эти минуты домашней встрече 27-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном».«Барселона» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Саутгемптона» СоарешомЗащитник «Саутгемптона» Седрик Соареш летом может пойти на повышение. Интерес к нему проявляют «Барселона» и «Манчестер Сити», сообщает The Mirror.«Тоттенхэм» не без труда обыграет «Эвертон». Прогнозы на 27-й тур АПЛ«Тоттенхэм» не без труда обыграет «Эвертон». Прогнозы на 27-й тур АПЛКорреспондент «Советского спорта» Павел Чуринов дает свои прогнозы на матчи 27-го тура чемпионата Англии.
Главные новости
Футбол
Натуральный газон на стадионе «Динамо» уложат в июле
Футбол
В «Лужниках» установили фанатские кресла
Футбол
Вице-губернатор Приморского края: Матч «Енисей» – «Луч-Энергия» состоится вопреки всем разговорам
Лыжный спорт
Шипулин включен в заявку чемпионата России по лыжным гонкам
Футбол
Давид Жинола: Уверен, что «ПСЖ» обыграет «Барселону»
Другие
И.о. гендиректора РУСАДА Анцелиович подала в оставку
Хоккей
Евгений Малкин: Мы верим, что выиграем чемпионат мира, постараемся победить на Олимпиаде
Футбол
Антонио Конте: Мне придется потрудиться, чтобы указать Канте моменты, в которых он мог бы прибавить
Хоккей
Марк Гандлер: Валеру Ничушкина очень ждут в «Далласе»
Хоккей
Сегодня на правлении «Салавата Юлаева» станет известен новый президент клуба
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Вест Хэм
Вест Хэмкалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Н'Голо Канте
Н'Голо Кантевсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости