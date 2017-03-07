Антонио Конте: Мне придется потрудиться, чтобы указать Канте моменты, в которых он мог бы прибавить

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 27-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1) высказался об игре полузащитника Н’Голо Канте.

«Я знаю, что он выполнил 50 передач и допустил пять ошибок. Ему следует поработать над этим аспектом… Шучу! Если честно, мне придется потрудиться, чтобы указать ему моменты, в которых он мог бы улучшить свою игру.

«Н'Голо действует великолепно. Он обладает потрясающей выносливостью и хорошей техникой. И все же мы не устаем совершенствоваться. Все мои футболисты играют очень хорошо», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Напомним, в 26 матчах премьер-лиги 25-летний Канте забил один гол. На прошлой неделе французу был вручен приз как лучшему игроку Лондона.

«Челси» продолжает лидировать в премьер-лиге, опережая на десять очков «Тоттенхэм».