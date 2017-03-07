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Евгений Малкин: Мы верим, что выиграем чемпионат мира, постараемся победить на Олимпиаде

Источник:  ТАССКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не считает, что полуфинал Кубка мира можно назвать потолком для сборной России.

«Потолка у сборной России точно нет. Необходимо собраться и доказать это в следующих играх. Тогда все встанет на свои места.

Тут я обращаюсь к болельщикам: пожалуйста, продолжайте верить в нас, поддерживать сборную, а мы будем радовать вас новыми победами. Мы верим, что выиграем чемпионат мира, постараемся победить на Олимпиаде. Люди понимают и любят спорт в нашей стране, и они ждут, они хотят побед», – приводит ТАСС слова Малкина.

Напомним, в сентябре на Кубке мира в Торонто сборная России заняла второе место в группе и вышла в полуфинал, где проиграла Канаде (3:5).

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