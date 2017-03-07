Лассана Диарра: Чувствую себя обманутым

Бывший игрок московского «Локомотива» Лассана Диарра утверждает, что «Марсель» обязан был его отпустить год назад.



«Марсель» не выполнил передо мной обязательства, - заявил в интервью beIN Sports. - Я подписал контракт (на четыре года – прим. ред.), но был еще и секретный пункт. Они поставили подпись, но, получается, она ничего не значит? Я бы не подписал контракт, если бы не было этого пункта! По нему я обязался заплатить возможный штраф (московскому «Локомотиву»), а «Марсель» - отпустить меня, если я захочу уйти. Уже с января (2016 года) я мог перейти, куда угодно. Но это было бы нечестно с моей стороны! Был разгар сезона, клуб протянул мне руку помощи, я вернулся в сборную…»

В интервью Диарра заявил, что «чувствует себя обманутым», и не только прежним руководством, с которым было подписан контракт, но и новым, которое хоть и «было вынуждено действовать без раскачки», но «тоже обмануло меня».

«Мы договорились с Франком Пасси (бывшим тренером «Марселя»), что я в августе (2016-го) буду свободен. Я сыграл четыре матча, а 29 или 30 августа мне вдруг объявляют, что я обязан участвовать в новом проекте. Спасибо, конечно, но - не буду говорить причин - хотел бы уйти». В интервью Диарра сказал, что хочет завершить карьеру «в американском чемпионате или на Ближнем Востоке».

В августе 2014-го года московский «Локомотив» после того, как Лассана Диарра покинул расположение команды, расторг с ним контракт в одностороннем порядке. 24 июля 2015 года Диарра переходит в «Марсель» в качестве свободного агента, контракт рассчитан на четыре года. 14 февраля 2017 года контракт расторгнут. Диарра перешел в «Марсель» на правах свободного агента летом 2015 года. За эту команду он сыграл 31 матч, забил один гол.