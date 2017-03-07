И.о. гендиректора РУСАДА Анцелиович подала в оставку

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подала в отставку. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, который во вторник участвовал в Общем собрании учредителей РУСАДА.

«Анцелиович подала в отставку», – приводит ТАСС слова Лукина.

Напомним, Анцелиович стала и. о. гендиректора РУСАДА в декабре 2015 года после ухода в отставку Рамила Хабриева.

В ноябре 2015 года по итогам расследования независимой комиссии WADA совет учредителей организации признал РУСАДА несоответствующей кодексу WADA, после чего РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою деятельность.