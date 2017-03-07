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Давид Жинола: Уверен, что «ПСЖ» обыграет «Барселону»

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Бывший игрок сборной Франции считает, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» раскроется и «ПСЖ» накажет ее.

«Победит «ПСЖ», - заявил LEquipe бывший игрок сборной Франции Давид Жинола. - Уж больно много пропустила (в гостях – прим. ред.) «Барса» - четыре гола. Значит, ей надо будет забивать как можно быстрее. Если не забьет в первые двадцать минут… Пойдут вперед, раскроются. А в защите они не такие мастера. Будут наверняка возникать огромные коридоры для контратак. В отличие от прошлых матчей, «ПСЖ» очень уверен в себе. После той победы чувствуют, что могут теперь обыграть, кого угодно (...) Очень хорошо, что ушел Ибрагимович. Кавани в этом сезоне станет одним из лучших бомбардиров Европы, теперь над ним не висит как Домоклов меч Ибрагимович, которого надо было обслуживать. Да, говорят, он транжирит моменты, но даже если не забьет в трех, то все равно в матче создает пять или шесть…»

Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ» состоится 8 марта в Барселоне.

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