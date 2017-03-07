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Шипулин включен в заявку чемпионата России по лыжным гонкам

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Олимпийский чемпион и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин включен в заявку сборной Тюменской области на чемпионат России по лыжным гонкам, сообщает АСН «Тюменская Арена».

29-летний Шипулин идет на втором месте в общем зачете биатлонного Кубка мира, до конца которого осталось два этапа.

Отметим, что чемпионат России по лыжным гонкам пройдет 25 марта – 2 апреля в Ханты-Мансийске. При этом параллельно в Увате и Тюмени будет проходить чемпионат страны по биатлону.

Добавим, что в заявку на лыжный чемпионат включены Евгений Белов (Тюменская область), Максим Вылегжанин (Удмуртия) и Александр Легков (Югра), которые временно отстранены от соревнований решением Международной лыжной федерации.

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