Вице-губернатор Приморского края: Матч «Енисей» – «Луч-Энергия» состоится вопреки всем разговорам

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряко заявил, что игроки «Луча-Энергии» выйдут на матч 25-го тура ФНЛ с «Енисеем».

Ранее игроки «Луча-Энергии», который испытывает финансовые трудности, заявляли, что продолжат бойкотировать тренировки и игры до тех пор, пока перед ними не будет полностью погашена задолженность по заработной плате.

На прошлой неделе команда получила зарплату за октябрь, теперь игроки ждут деньги еще за четыре месяца.

«Ровно год назад клуб остался без титульного спонсора, – приводит PrimaMedia.ru слова Серебрякова. – На тот момент у клуба был долг в 140 миллионов рублей. Сегодня бюджет Приморского края своевременно и полном объеме исполняет свои финансовые обязательства перед клубом, заложены необходимые средства.

Более того, в конце прошлого года губернатор принял решение дополнительно добавить клубу 35 миллионов рублей. К тому же, разовые денежные вливания от неравнодушных к футболу людей позволили нам прожить тот год. Хочу сказать, что игра против «Енисея» 8 марта состоится вопреки всем разговорам вокруг команды».

Напомним, матч «Енисей» – «Луч-Энергия» запланирован на 8 марта в Красноярске. Начало – 11:00 (мск).