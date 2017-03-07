В «Лужниках» установили фанатские кресла
На стадионе «Лужники»,
реконструкция которого к чемпионату мира 2018 года, подходит к завершению,
установлены более 66,3 тысяч фанатских кресел.
Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«Скоро начнется монтаж кресел в VIP-зонах и пресс-ложах. Полностью кресла будут готовы к концу марта», – приводит слова Бочкарева официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Также в Департаменте строительства добавили, что на стадионе идет установка лифтов и отделка помещений. Ведется устройство архитектурного освещения, монтаж ограждений лестниц, трибун, выходов на кровлю и навесов для автобусов. Полностью завершена отделка скай-боксов – зон повышенной комфортности.
Завершение реконструкции «Лужников» ожидается во втором квартале 2017 года.
Добавим, что по итогам работ вместимость стадиона увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей.
Во время чемпионата мира «Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.