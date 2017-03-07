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В «Лужниках» установили фанатские кресла

Источник:  Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомментарии

На стадионе «Лужники», реконструкция которого к чемпионату мира 2018 года, подходит к завершению, установлены более 66,3 тысяч фанатских кресел.

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Скоро начнется монтаж кресел в VIP-зонах и пресс-ложах. Полностью кресла будут готовы к концу марта», – приводит слова Бочкарева официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Также в Департаменте строительства добавили, что на стадионе идет установка лифтов и отделка помещений. Ведется устройство архитектурного освещения, монтаж ограждений лестниц, трибун, выходов на кровлю и навесов для автобусов. Полностью завершена отделка скай-боксов – зон повышенной комфортности.

Завершение реконструкции «Лужников» ожидается во втором квартале 2017 года.

Добавим, что по итогам работ вместимость стадиона увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей.

Во время чемпионата мира «Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.

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