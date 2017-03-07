Обладатель паспорта болельщика сможет бесплатно съездить из Петербурга в любой город, принимающий Кубок конфедераций

Гендиректор транспортной дирекции ЧМ-2018 Терентий Мещеряков рассказал о работе транспорта в Петербурге во время Кубка конфедераций.

- Будут четыре маршрута городских автобусов для болельщиков, бесплатные шаттлы от стадиона до ближайших станций метро. Проезд - на основании паспорта болельщика. Также у болельщиков появится возможность бесплатно поехать на поезде из Санкт-Петербурга в любой другой город, принимающий Кубок Конфедераций, и обратно, - приводит слова Мещерякова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия. Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».

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Паспорт болельщика – это индивидуальная карта для доступа на стадион, которая будет действовать при наличии билета на матч. Документ должен увеличить уровень безопасности во время чемпионата мира. Кроме того, он позволит иностранцам посетить Россию без визы во время проведения ЧМ. Паспорт болельщика можно заказать в интернете, а выдача будет происходить по адресу Литейный, 26.