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Натуральный газон на стадионе «Динамо» уложат в июле

Источник:  Агентство городских новостей «Москва»Комментарии

Пресс-секретарь проекта «ВТБ Арена парк» Михаил Смирнов сообщил о том, что натуральный рулонный газон на реконструируемом стадионе «Динамо» планируется уложить в июле.

«Устройство основания под газон футбольного поля на стадионе «Динамо» начнется в мае. Работы по подготовке основания футбольного поля, так называемого «пирога», включают в себя закладку инженерных систем – дренажа, подогрева, полива. Сам натуральный газон, который на «Динамо» будет рулонным, планируют уложить в июле», – приводит слова Смирнова агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, на «Динамо» завершены работы по монтажу 30 эскалаторов и 25 лифтов.

Ранее сообщалось, что спортивный концертно-развлекательный комплекс, в который входит стадион «Динамо», планируется ввести весной 2018 года.

При этом не исключено, что первый матч на стадионе пройдет в октябре этого года.

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