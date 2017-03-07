Федор Канарейкин: Мы знаем систему Билялетдинова - много лет работаем в одной лиге

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился ожиданиями перед началом серии с «Ак Барсом».

Мы дали команде возможность вздохнуть после перелетов. Полтора дня ребята отдыхали. Сегодня вышли на лед. Два дня работы по программе, которую мы наметили.



- Казалось, команда «разбегалась» по ходу серии с «Адмиралом»?

- Мы, говорили, что готовили команду к плей-офф. Нам удались последние три матча регулярки, мы хорошо смотрелись. В серии с Владивостоком, в первых двух играх мы и по движению были активнее. В третьем матче на маленькой коробке испытывали определенные проблемы. В четвертой игре мы играли лучше, но недоработали. В пятой встрече включились, стали более активны, агрессивны и это принесло нам победу в серии.



- «Авангард» еще ни разу не проходил «Ак Барс»?

- Мы знаем систему Билялетдинова - много лет работаем в одной лиге, противостоим друг другу. Думаю, никаких секретов нет. Мы хорошо знаем «Ак Барс» и этого созыва, поэтому готовимся планомерно. Думаю, что никаких сюрпризов ни мы им, ни они нам, не преподнесут. Все решится на льду, в открытой битве. Кто продемонстрирует характер, тот и заберет победу в этой серии., - приводит слова Канарейкина официальный сайт «Авангарда».

Напомним, что «Авангард» в 1/8 финала Кубка Гагарина переиграл «Адмирал» со счетом 4:2. «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» (4:1). Первые встречи серии пройдут в Омске 9 и 11 сентября соответственно.