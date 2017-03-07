Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Бавария
Футбол  Наполи- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федор Канарейкин: Мы знаем систему Билялетдинова - много лет работаем в одной лиге

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился ожиданиями перед началом серии с «Ак Барсом».

Мы дали команде возможность вздохнуть после перелетов. Полтора дня ребята отдыхали. Сегодня вышли на лед. Два дня работы по программе, которую мы наметили.

- Казалось, команда «разбегалась» по ходу серии с «Адмиралом»?
- Мы, говорили, что готовили команду к плей-офф. Нам удались последние три матча регулярки, мы хорошо смотрелись. В серии с Владивостоком, в первых двух играх мы и по движению были активнее. В третьем матче на маленькой коробке испытывали определенные проблемы. В четвертой игре мы играли лучше, но недоработали. В пятой встрече включились, стали более активны, агрессивны и это принесло нам победу в серии.

- «Авангард» еще ни разу не проходил «Ак Барс»?
- Мы знаем систему Билялетдинова - много лет работаем в одной лиге, противостоим друг другу. Думаю, никаких секретов нет. Мы хорошо знаем «Ак Барс» и этого созыва, поэтому готовимся планомерно. Думаю, что никаких сюрпризов ни мы им, ни они нам, не преподнесут. Все решится на льду, в открытой битве. Кто продемонстрирует характер, тот и заберет победу в этой серии., - приводит слова Канарейкина официальный сайт «Авангарда».

Напомним, что «Авангард» в 1/8 финала Кубка Гагарина переиграл «Адмирал» со счетом 4:2. «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» (4:1). Первые встречи серии пройдут в Омске 9 и 11 сентября соответственно.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артем Лукоянов: Думаю, серия с «Авангардом» будет упорнойФорвард «Ак Барса» Артем Лукоянов поделился ожиданиями от предстоящей серии против омского «Авангарда».СКА победит 4-1. Прогноз АндроноваСКА победит 4-1. Прогноз АндроноваИзвестный спортивный обозреватель заранее просчитывает варианты стартующего завтра второго раунда Кубка Гагарина.Видеообзор лучших сэйвов в матчах 1/8 финала Кубка ГагаринаВидеообзор лучших сэйвов в матчах 1/8 финала Кубка ГагаринаВидеоподборка самых эффектных спасений в сериях 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.Крэйг Вудкрофт: В плей-офф мы были унижены, но мы извлечем урокГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги выступления команды в сезоне 2016-2017. Его подопечные вышли в плей-офф с пятого места в Западной конференции и уступили «Локомотиву» в первом раунде (1-4).Борис Майоров: ЦСКА играет наглее «Локомотива», это приведет армейцев к победеБорис Майоров: ЦСКА играет наглее «Локомотива», это приведет армейцев к победеДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает москвичей и ярославцев по игровым показателям и делает прогноз на исход серии.Борис Майоров: Мотивация в плей-офф в Сорокина выше, чем у МурыгинаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин превосходит вратаря «Локомотива» Алексея Мурыгина.Сергей Федоров: Почему не идет большинство? Потому что ребята чересчур стараютсяСергей Федоров: Почему не идет большинство? Потому что ребята чересчур стараютсяПосле открытой тренировки ЦСКА главный менеджер клуба по селекционной работе Сергей Федоров ответил на вопросы журналистов.Фирменная шутка Дацюка и прогулка под солнцем: СКА на позитиве перед «Динамо»Фирменная шутка Дацюка и прогулка под солнцем: СКА на позитиве перед «Динамо»СКА гуляет до нового дома по улице прямо в хоккейной форме, а Павла Дацюка веселит вопрос про Александра Еременко.Андрей Светлаков: С ярославцами из молодежной сборной пари не заключалАндрей Светлаков: С ярославцами из молодежной сборной пари не заключалПосле открытой тренировки ЦСКА нападающий рассказал о своем здоровье, «Локомотиве» и знакомых железнодорожниках по молодежной сборной.Сергей Шепелев: Серию «Трактор» – «Барыс» выиграло ударное звено казахстанской командыОлимпийский чемпион Сергей Шепелев прокомментировал итоги серии «Трактор» - «Барыс» (2-4).Владимир Крикунов: Уфимцы просто не были готовы физически к серии с «Ак Барсом»Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением о серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» (4-1).Дмитрий Квартальнов: Думаем, как справиться с бригадой легионеров «Локомотива»Дмитрий Квартальнов: Думаем, как справиться с бригадой легионеров «Локомотива»После открытой тренировки ЦСКА его главный тренер Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов.Куда пропал Ничушкин? Репортаж с открытой тренировки ЦСКАКуда пропал Ничушкин? Репортаж с открытой тренировки ЦСКА8 марта стартует серия ЦСКА – «Локомотив». А в понедельник московские армейцы провели открытую тренировку.Александр Кожевников: «Авангард» с «Ак Барсом» пободаются. С примерно равными шансамиДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от второго раунда Кубка Гагарина.Сергей Федоров: Свою коробку на выезд с собой не возьмешьПосле открытой тренировки главный менеджер ЦСКА по селекционной работе Сергей Федоров ответил на вопросы журналистов.Павел Дацюк: «Динамо» – серьезная команда, будет тяжело играть против нихНападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о подготовке команды к полуфинальному матчу Западной конференции против московского «Динамо».Андрей Светлаков: Пусть Капризов сам решаетПосле открытой тренировки нападающий ЦСКА Андрей Светлаков ответил на шуточные вопросы корреспондента «Советского спорта».Ничушкин тренировался отдельно от командыСегодня на открытой тренировке ЦСКА отсутствовал нападающий Валерий Ничушкин.Харийс Витолиньш: Войнов опять получил микротравмуТренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды к матчу полуфинала Западной конференции против «Динамо».Дмитрий Квартальнов: Ничушкин пропустил тренировку, все нормально, хорошоПосле открытой тренировки ЦСКА его главный тренер прокомментировал отсутствие на занятии в общей группе Валерия Ничушкина.
Главные новости
Футбол
Виталий Мутко: «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере, ЦСКА и «Зенит» - в другой (видео)
Футбол
Виталий Мутко: Около семи членов будут выведены из состава РФС
Футбол
Игорь Ефремов: Предпринимаются все усилия, чтобы матч «Енисей» – «Луч-Энергия» состоялся
Футбол
Фрэнк Лэмпард: Когда тратишь 90 миллионов, хочешь получить результат, но от Погба его недостаточно
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» сыграют в Черкизове
Футбол
Натуральный газон на стадионе «Динамо» уложат в июле
Футбол
В «Лужниках» установили фанатские кресла
Футбол
Вице-губернатор Приморского края: Матч «Енисей» – «Луч-Энергия» состоится вопреки всем разговорам
Лыжный спорт
Шипулин включен в заявку чемпионата России по лыжным гонкам
Футбол
Давид Жинола: Уверен, что «ПСЖ» обыграет «Барселону»
все новости
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
Зинэтула Билялетдинов
Зинэтула Билялетдиноввсе новости
Федор Канарейкин
Федор Канарейкинвсе новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина