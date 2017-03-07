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В мае приступят к застройке фан-зоны Кубка конфедераций на Конюшенной площади в Петербурге

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Начальник сектора по подготовке к чемпионату мира-2018 Евгений Гагонин рассказал о готовности тренировочных баз в Петербурге.

- Сейчас идет подготовка четырех тренировочных площадок к Кубку конфедераций, три из них - действующие объекты «Зенита» (стадион «Петровский», стадион «Смена» и база клуба в Удельном парке, - Прим. ред.), они соответствуют требованиям ФИФА. И одна площадка строится городом с нуля. Еще три базы будут готовы к чемпионату мира. Сейчас ведется проектирование фан-зоны на Конюшенной площади, силовиками выставлено очень много требований по технике безопасности. Во второй половине мая планируем приступать к застройке. На чемпионате мира фан-зона тоже планируется на Конюшенной.

- Есть ли опасения, что не успеете все доделать к началу турнира?
- По площадкам «Зенита» проводятся минимальные работы, четвертая, которая находится на проспекте Медалистов, должна быть закончена в конце апреля и в мае передана ФИФА. Срок окончания работ по площадкам к ЧМ - не позднее декабря 2017 года, - приводит слова Гагонина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия. Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».

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