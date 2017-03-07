Рид Дьюк: Рад, что «Лас-Вегас» разглядел что-то во мне

Нападающий Рид Дьюк, ставший первым игроком, с которым подписал контракт новый клуб НХЛ «Лас-Вегас», поделился эмоциями от подписания контракта с «Голден Найтс».

- Я очень рад. У меня нет слов. Я подписал контракт с Келли Маккриммоном. Он сыграл огромную роль в моей карьере. Именно он пригласил меня в «Брэндон» в 2014 году. Я ему многим обязан. Рад, что могу разделить с ним свою радость.

Намного сложнее пробиться в состав в качестве свободного агента. Но сейчас я благодарю бога за то, что всё получилось именно так. Я благодарю «Вегас» за тот шанс, который он предоставил мне, и рад, что у меня есть возможность развиваться вместе с этой командой.

Я считаю, что из меня получается хороший двусторонний нападающий. У меня есть скорость, неплохие руки, я вижу площадку. Считаю свою универсальность одним из своих достоинств. Могу играть в центре или у бортов. Стараюсь пользоваться своей скоростью. Несмотря на то что я люблю бросать, порой мне кажется, что для меня главное отдать хороший пас. Я рад, что «Вегас» разглядел что-то во мне, и постараюсь доказать, что они не ошиблись, - приводит слова Дьюка NHL.com.

Добавим, что Дьюк был задрафтован в шестом раунде (169-й номер) клубом «Миннесота Уайлд», но так и не смог заключить с ним контракт. В Западной хоккейной лиге он провел 306 матчей (за «Летбридж» и «Брэндон») и набрал в них 250 (113+137) очков. В 54 матчах текущего сезона Дюк набрал 67 (35+32) очков за «Брэндон».