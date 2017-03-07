Алексей Ребко: Поступили денежные средства за ноябрь и декабрь 2016, бойкотировать матч с «Енисеем» мы не будем
Игрокам «Луч-Энергия» погасили задолженности по заработной плате за 2016 год. Об этом сообщил капитан владивостоксого клуба Алексей Ребко.
- Буквально
только что игрокам поступили денежные средства за ноябрь и декабрь 2016 года.
Теперь бойкотировать матч с «Енисеем» мы не будем, сегодня вечером
встречаемся в Москве для вылета в Красноярск. Конечно, наша подготовка
оставляет желать лучшего, но от своего лица обещаю, что мы будет биться.
Большое спасибо профсоюзу футболистов в лице Романа Широкова и Александра
Зотова, которые очень нам помогли», - передает слова Ребко ТАСС.
Напомним, в первом после возобновления первенства ФНЛ туре «Луч-Энергия» сыграет 8 марта в гостях с «Енисеем». Команда из Владивостока после 24 туров занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 32 очка.