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Алексей Ребко: Поступили денежные средства за ноябрь и декабрь 2016, бойкотировать матч с «Енисеем» мы не будем

Источник:  ТАССКомментарии

Игрокам «Луч-Энергия» погасили задолженности по заработной плате за 2016 год. Об этом сообщил капитан владивостоксого клуба Алексей Ребко.

- Буквально только что игрокам поступили денежные средства за ноябрь и декабрь 2016 года. Теперь бойкотировать матч с «Енисеем» мы не будем, сегодня вечером встречаемся в Москве для вылета в Красноярск. Конечно, наша подготовка оставляет желать лучшего, но от своего лица обещаю, что мы будет биться. Большое спасибо профсоюзу футболистов в лице Романа Широкова и Александра Зотова, которые очень нам помогли», - передает слова Ребко ТАСС.

Напомним, в первом после возобновления первенства ФНЛ туре «Луч-Энергия» сыграет 8 марта в гостях с «Енисеем». Команда из Владивостока  после 24 туров занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 32 очка.

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