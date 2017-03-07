Артем Лукоянов: Думаю, серия с «Авангардом» будет упорной

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов поделился ожиданиями от предстоящей серии против омского «Авангарда».

- «Авангард» - хорошая команда. У них все четыре звена равные. В регулярном чемпионате мы провели с ними два упорных матча: дома выиграли 1:0, в Омске игра дошла до овертайма. У них очень слаженная команда. Думаю, серия будет упорной, но мы к ней готовимся, разбираем соперника, - приводи слова Лукоянова «Р-Спорт».

Напомним, что «Авангард» в 1/8 финала Кубка Гагарина переиграл «Адмирал» со счетом 4:2. «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» (4:1). Первые встречи серии пройдут в Омске 9 и 11 сентября соответственно.