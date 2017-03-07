По итогам тестовых мероприятий на «Санкт-Петербург Арене» планируется ограничить въезд на Крестовский остров

Генеральный директор Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга Рубен Тертерян рассказал о работе транспорта на время Кубка конфедераций.

- Планируете в дни матчей запрещать болельщикам въезд к стадиону на личном транспорте?

- Прошедшие тестовые мероприятия показывают, что очень многие приехали на личных автомобилях. Проблем со скоростью движения не было, но были проблемы с парковкой. Первое, что мы планируем - это изменение схемы организации движения на Петроградской стороне. Второе - это ограничение въезда на территорию Крестовского острова транспорта, который не задействован в обслуживании стадиона.

- Как будет осуществляться движение из аэропорта и обратно и как планируете избежать пробок?

- Из аэропорта запустим шаттлы, это автобусы туристического класса. Маршрут проработан, дорога до других частей города займет около 25 минут, через съезд на Васильевском острове и Тучков мост.

- Какие транспортные проблемы были выявлены при проведении тестовых мероприятий?

- Проблем с точки зрения трафика не выявлено - это наша боль, мы очень хотели из получить. Но современный болельщик не хочет ходить пешком, он хочет, чтобы его привезли непосредственно к стадиону, либо приехать на своей машине. Поэтому есть большой спрос на парковку. Пока мы очень надеемся на проблемы, которые будут в первом тестовом матче, - приводит слова Тертеряна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия. Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».

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