Фрэнк Лэмпард: Когда тратишь 90 миллионов, хочешь получить результат, но от Погба его недостаточно

Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Манчестер Юнайтед» дал сигнал, заявив о намерениях потратить 90 миллионов фунтов на игрока, которого нельзя назвать сложившимся, – приводит Sky Sports слова Лэмпарда. – У него фантастические характеристики, он силен, у него отличные ноги. Он больше и быстрее меня.

Но когда на плечах игрока лежит ценник в 90 миллионов фунтов, мы уделяем больше внимания анализу его игры и хотим от него больше. Я все еще не могу понять, какая позиция для него лучшая, какого типа он игрок, и кем он хочет стать.

Я представляю, что он где-то между всеми. Когда тратишь 90 миллионов, хочешь получить результат, но от Погба его недостаточно. Он молод и, возможно, все еще сделает, но пока он не решает исход матчей.

Его проблема в нашем восприятии. За кого можно заплатить 90 или 100 миллионов фунтов? Суарес, Роналду, Месси. Они приносят команде по 40-50 голов за сезон. Они неделей за неделю выигрывают матчи. Мы не знаем, способен ли Погба на это. Но его судят по таким критериям».

Напомним, после перехода из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» Погба стал самым дорогим игроком мира. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей в премьер-лиге, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

При этом он не сделал ни одного результативного действия в матчах с командами из первой шестерки турнирной таблицы.