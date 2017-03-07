Франц Тост: У «Торо Россо» есть все, чтобы провести отличный сезон

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост оценил перспективы итальянской команды в новом сезоне.

«Наша машина выглядит очень агрессивно, отчасти это связано с тем, что ливрея стала более насыщенной. Если смотреть на ситуацию в целом, то у нас есть все необходимое для того, чтобы провести отличный сезон. Думаю, наша машина конкурентоспособна, а «Рено» построила хороший двигатель.

У нас два конкурентоспособных гонщика, а в последние годы в команде сохраняется стабильность. Но, конечно, сейчас никто не знает, как точно выглядит расклад сил. По итогам четырех дней тестов невозможно сделать вывод», – приводит Autosport.com.ru слова Тоста.

Напомним, в 2017 году «Торо Россо» вернулся к моторам «Рено» и будет получать такие же двигатели, как «Ред Булл» и заводская команда.

Прошлый сезон «Торо Россо» провел с моторами «Феррари» образца 2015 года и занял седьмое место в Кубке конструкторов.

Добавим, что новый сезон стартует 26 марта, когда в Мельбурне пройдет гонка Гран-при Австралии.