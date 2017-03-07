Петербургское метро в дни матчей Кубка конфедераций будет работать до 2 часов ночи
Петербургский метрополитен будет работать до двух часов ночи в дни матчей Кубка конфедераций.
Об этом корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщил гендиректор Центра транспортного планирования Петербурга Рубен Тертерян.
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Напомним, кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия. Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».
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