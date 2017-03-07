Питер Дебур: Буду рассказывать своим внукам, что был на скамейке, когда Торнтон сделал 1000-ю голевую передачу

Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур после матча с «Виннипегом» (3:2) прокомментировал достижение форварда «акул» Джо Торнтона, который сделал 1000-ю голевую передачу в карьере.

«Если я не ошибаюсь, только 13 человек в истории смогли выйти на такой уровень. Невероятная цифра. Удивительное достижение. Я своим внукам буду рассказывать, что был на лавке, когда это произошло. Он великий игрок», – приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Напомним, 37-летний канадец ассистировал форварду Джо Павелски, который забросил победную шайбу.

Торнтон занимает 13-е место среди всех игроков в истории НХЛ по голевым передачам.

Добавим, что 12-й результат по передачам в НХЛ принадлежит форварду «Квебека» / «Колорадо» 1980-2000-х годов Джо Сакику, у которого сейчас на 16 передач больше.