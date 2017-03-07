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Игроки состава Ad Finem по Dota 2 покинули организацию

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Состав греческой команды Ad Finem по Dota 2 покинул организацию.

Игроки не стали продлевать контракты и решили прекратить сотрудничество с организацией. Стоит отметить, что команда получила прямое приглашение на The Kiev Major.

Бывший состав Ad Finem по Dota 2:  

Омар «Madara» Дабасас  
Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос  
Димитрис «ThuG» Пливориус  
Харрис «SkyLark» Зафириу  
Веррос «Maybe Next Time» Апостолос

Ad Finem смогла добралась до гранд-финал The Boston Major 2016, где проиграла команде OG со счетом 1:3.

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