Игроки состава Ad Finem по Dota 2 покинули организацию
Состав греческой команды Ad Finem по Dota 2 покинул организацию.
Игроки не стали продлевать контракты и решили прекратить сотрудничество с организацией. Стоит отметить, что команда получила прямое приглашение на The Kiev Major.
Бывший состав Ad Finem по Dota 2:
Омар «Madara» Дабасас
Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос
Димитрис «ThuG» Пливориус
Харрис «SkyLark» Зафириу
Веррос «Maybe Next Time» Апостолос
Ad Finem смогла добралась до гранд-финал The Boston Major 2016, где проиграла команде OG со счетом 1:3.
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