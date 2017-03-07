Игорь Ефремов: Предпринимаются все усилия, чтобы матч «Енисей» – «Луч-Энергия» состоялся

Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что представители лиги делают все возможное, чтобы матч 25-го тура ФНЛ «Енисей» – «Луч-Энергия» состоялся.

Игроки «Луча-Энергии» продолжают бойкотировать тренировки в связи с долгами по заработной плате.

На прошлой неделе руководство клуба, который испытывает финансовые трудности, перечислило игрокам зарплату за октябрь. При этом команда отказывается возобновлять тренировки до полного погашения задолженности.

«Предпринимаются все усилия, чтобы этот матч между «Енисеем» и «Лучом-Энергией» состоялся. Мы взаимодействуем сейчас буквально со всеми для решения этой проблемы, в том числе, с администрацией Приморского края», – приводит «Р-Спорт» слова Ефремова.

Напомним, матч «Енисей» – «Луч-Энергия» запланирован на 8 марта в Красноярске. Начало – 11:00 (мск).