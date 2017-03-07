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Виталий Мутко: Около семи членов будут выведены из состава РФС

Источник:  ТАССКомментарии

Российский футбольный союз будет постепенно приведен к стабильному составу. Об этом сообщил президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко.

- Исполком прошел в деловой обстановке, обсудили вопрос подготовки к конференции РФС. В ее повестке, в том числе, будет пункт о членах РФС, около семи из них будут выведены из состава организации. Принципиальная позиция - соответствовать критериям ФИФА, согласно которым 75 процентов голосов должно быть у массового футбола, 25 - у профессионального, - передает слова Мутко ТАСС.

Добавим, что конференция РФС пройдет 8 апреля.
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