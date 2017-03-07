Ильнур Закарин: Попасть в топ-3 на «Джиро» и «Вуэльте» вполне реально

Капитан команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин оценил свои перспективы попасть в тройку лучших по итогам «Джиро д’Италия» и «Вуэльты».

«Вполне реально, и я буду стремиться к этому всеми силами. Однако, к сожалению, в Гран-турах не всё зависит от подготовки, самочувствия спортсмена и сплоченной работы команды. Многое определяет удача. 21 день надо ехать впереди пелетона, контролировать ситуацию… Надо быть максимально сконцентрированным на всех этапах. Гораздо легче мощно провести один этап, полностью выложиться и пару дней отдыхать», – сказал Закарин в интервью «Известиям».

Напомним, Закурин стал капитаном команды после того, как завершил карьеру испанец Хоаким Родригес.