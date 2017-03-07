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Виталий Мутко: «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере, ЦСКА и «Зенит» - в другой (видео)

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко сделал заявление по поводу судейства матчей РФПЛ.

- «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере. ЦСКА и «Зенит» - в другой. Должна быть одинаковая трактовка. Надо выбрать одну манеру судейства. Но для этого нужно время, - передает слова Виталия Мутко корреспондент «Советского спорта».

Напомним, ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью 0:0, а «Крамнодар» и «Спартак» 2:2.

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