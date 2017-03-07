Зинэтула Билялетдинов: Не думаю, что перелеты во Владивосток повлияли на «Авангард»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящей встрече ¼ финала Кубка Гагарина против «Авангарда».
- Как продвигается подготовка к серии с «Авангардом»?
- На последней тренировке дали ребятам немного поиграть. У нас было время для подготовки, провели тактические занятия, еще проведем. Все идет по плану.
– Что можете сказать
про «Авангард»? Сильно отличается от команды, которая была в регулярном
чемпионате?
– Я считаю, что это очень хорошая команда с хорошей атакой, мастеровитые ребята. Будем к ним готовиться.
– «Авангард» в первом
раунде ездил на Дальний Восток. Это будет преимуществом для «Ак Барса»?
– Не думаю, что это сильно повлияло. Им же там недалеко лететь. Это сильная команда. Надо хорошо подготовиться к сопернику.
– Какие положительные
моменты можете вспомнить из первого раунда?
– Было много хороших моментов. Команда показала хороший, стабильный, достаточно грамотный хоккей. Есть вещи, которые надо поправлять. В целом, команда играла на хорошем уровне.
– Серия с «Салаватом
Юлаевым» получилась эмоциональной. Нет опасений, что будет спад?
– На «Салават» у нас был хороший настрой. Постараемся серьезно подойти к следующему раунду и сохранить его в матчах с «Авангардом», – рассказал Билялетдинов в интервью официальному сайту казанской команды.
Напомним, что «Авангард» в 1/8 финала Кубка Гагарина переиграл «Адмирал» со счетом 4:2. «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» (4:1). Первые встречи серии пройдут в Омске 9 и 11 сентября соответственно.