Зинэтула Билялетдинов: Не думаю, что перелеты во Владивосток повлияли на «Авангард»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящей встрече ¼ финала Кубка Гагарина против «Авангарда».

- Как продвигается подготовка к серии с «Авангардом»?

- На последней тренировке дали ребятам немного поиграть. У нас было время для подготовки, провели тактические занятия, еще проведем. Все идет по плану.

– Что можете сказать про «Авангард»? Сильно отличается от команды, которая была в регулярном чемпионате?

– Я считаю, что это очень хорошая команда с хорошей атакой, мастеровитые ребята. Будем к ним готовиться.

– «Авангард» в первом раунде ездил на Дальний Восток. Это будет преимуществом для «Ак Барса»?

– Не думаю, что это сильно повлияло. Им же там недалеко лететь. Это сильная команда. Надо хорошо подготовиться к сопернику.

– Какие положительные моменты можете вспомнить из первого раунда?

– Было много хороших моментов. Команда показала хороший, стабильный, достаточно грамотный хоккей. Есть вещи, которые надо поправлять. В целом, команда играла на хорошем уровне.

– Серия с «Салаватом Юлаевым» получилась эмоциональной. Нет опасений, что будет спад?

– На «Салават» у нас был хороший настрой. Постараемся серьезно подойти к следующему раунду и сохранить его в матчах с «Авангардом», – рассказал Билялетдинов в интервью официальному сайту казанской команды.

Напомним, что «Авангард» в 1/8 финала Кубка Гагарина переиграл «Адмирал» со счетом 4:2. «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» (4:1). Первые встречи серии пройдут в Омске 9 и 11 сентября соответственно.