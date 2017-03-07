Иржи Секач: Серия с «Салаватом Юлаевым» зарядила команду

Форвард «Ак Барса» Иржи Секач поделился ожиданиями от предстоящей встрече ¼ финала Кубка Гагарина против «Авангарда».

- Что можете сказать об «Авангарде»?

- Мы уже давно не играли с ними, поэтому четкого представления о сопернике у меня нет. Мы встречались в начале чемпионата, а с тех пор могло многое измениться. Главное, что сейчас все зависит от нас. Если мы будем играть так, как в серии с «Салаватом Юлаевым», то у нас многое получится.

- Дальние перелеты сильно могут повлиять на игру «Авангарда»?

- Конечно, два таких перелета это очень тяжело, у них была смена часовых поясов. Но мы стараемся не думать об этом, а готовиться, чтобы подойти к матчам в Омске со стопроцентной готовностью.

- С лидером «Авангарда» Соботкой хорошо знакомы?

- С Соботкой мы играли на чемпионате мира, а в декабре пересекались на этапе Евротура. Правда, я тогда получил травму. Но мы знакомы, конечно.

- Эмоции после серии с Уфой остались?

- Серия с «Салаватом Юлаевым» не отняла у нас эмоции, а наоборот зарядила команду и придала ей сил.

- Вы не так часто играли с Ткачевым в регулярке, а в плей-офф ваше звено играет здорово. Как удалось так быстро сыграться?

- Играть с Ткачевым мне нравится. Он очень талантливый игрок, который создает хорошие моменты. Мы делали свою работу в серии с «Салаватом Юлаевым». Надеюсь продолжим в том же духе и дальше, - рассказал Секач в интервью официальному сайту казанской команды.



Напомним, что «Авангард» в 1/8 финала Кубка Гагарина переиграл «Адмирал» со счетом 4:2. «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» (4:1). Первые встречи серии пройдут в Омске 9 и 11 сентября соответственно.