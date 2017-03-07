Виталий Мутко: Кокорин? Черчесов будет учитывать все факторы при формировании состава сборной
Президент РФС Виталий Мутко, отвечая на вопрос об Александре Кокорине, заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов будет решать, каких игроков вызывать в национальную команду.
- Обсуждался ли на исполкоме вопрос Кокорина? - спросили Виталия Мутко.
- Нет. После этого тура Станислав Черчесов объявит состав на ближайшие товарищеские матчи с Кот-д`Ивуаром и Бельгией. Он будет учитывать все факторы. Главные – это, естественно, готовность игрока и игровая практика.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Александр Кокорин нарушил ПДД в Москве. Эта тема много обсуждалась в СМИ.
- Обсуждался ли на исполкоме вопрос Кокорина? - спросили Виталия Мутко.
- Нет. После этого тура Станислав Черчесов объявит состав на ближайшие товарищеские матчи с Кот-д`Ивуаром и Бельгией. Он будет учитывать все факторы. Главные – это, естественно, готовность игрока и игровая практика.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Александр Кокорин нарушил ПДД в Москве. Эта тема много обсуждалась в СМИ.
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