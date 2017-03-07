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Виталий Мутко: Кокорин? Черчесов будет учитывать все факторы при формировании состава сборной

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Президент РФС Виталий Мутко, отвечая на вопрос об Александре Кокорине, заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов будет решать, каких игроков вызывать в национальную команду.

- Обсуждался ли на исполкоме вопрос Кокорина? - спросили Виталия Мутко.
- Нет. После этого тура Станислав Черчесов объявит состав на ближайшие товарищеские матчи с Кот-д`Ивуаром и Бельгией. Он будет учитывать все факторы. Главные – это, естественно, готовность игрока и игровая практика.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Александр Кокорин нарушил ПДД в Москве. Эта тема много обсуждалась в СМИ.  
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