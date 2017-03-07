Гарет Бэйл: Из-за зимней паузы испанские команды имеют преимущество над английскими

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл сравнил английскую премьер-лигу и испанскую примеру.

«В каждом матче премьер-лиги нужно выкладываться на сто процентов все 90 минут, иначе проиграешь. В Испании можно получить преимущество в первом тайме, а после перерыва снять ногу с педали газа, дать игрокам возможность отдохнуть. Тогда как в премьер-лиге нельзя выиграть за 45 минут.

Очевидно, что зимняя пауза – это существенный фактор. В Англии у тебя будет четыре-пять матчей, тогда как мы не проводим ни одного. В премьер-лиге у игроков не так много выходных, и впоследствии это сказывается в течение долгого периода времени.

Здорово освободиться от этого как психологически, так и физически. Испанские команды определенно имеют в связи с этим преимущество над английскими. Во всех странах – Испании, Италии, Германии – есть зимние перерывы», – приводит Sky Sports слова 27-летнего валлийца, который семь лет провел в премьер-лиге, выступая за «Саутгемптон» (2006-2007) и «Тоттенхэм» (2007-2013).