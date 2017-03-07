Александр Юдин: Честно скажу, шансов в серии со СКА у «Динамо» нет

Бывший защитник СКА Александр Юдин поделился ожиданиями о предстоящей серии ¼ финала Кубка Гагарина между питерской командой и московским «Динамо».

- Каковы шансы московского «Динамо» в серии со СКА? Я думаю, 30/70 в пользу СКА. «Динамо» в этом году не потянет. Много травмированных, плюс у СКА сейчас сильная команда. Может, и могли бы проскочить на характере, попытаться доказать Знарку, что могут играть и без него. Но в СКА все амбициозные, все хотят поднять Кубок. Поэтому, честно скажу, шансов у «Динамо» нет. 30% даю для того, чтобы совсем не обижать, не разочаровывать эту команду. А что касается того, особенная ли это серия для Олега Знарка... Я считаю, когда тренер становится великим, ему нужно выигрывать все, никого не жалеть. Для Знарка каждая игра важна: и в СКА, и в сборной. Он всегда под присмотром прессы, как только он где-нибудь оступится, сразу начнется: «А вот Знарок-то, посмотрите!» Доброжелателей у нас очень много. А если мы хотим вывести наш хоккей на уровень выше, надо друг другу помогать и специалистов беречь. Знарок добился успехов в клубном хоккее, добился успехов в сборной, сейчас у него шикарная команда. И самое главное – эта команда его слушается, его слушаются игроки-миллионеры. Поэтому должно всё получиться, - приводит слова Юдина официальный сайт КХЛ.

Напомним, что в серии 1/8 финала СКА переиграл подмосковный «Витязь» со счетом 4-0. «Динамо» оказалось сильнее нижегородского «Торпедо» - 4-1. Первые матчи полуфинальной серии Западной конференции пройдут в Санкт-Петербурге 8 и 10 марта соответственно.