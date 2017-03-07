Мутко заявил, что матч «Крыльев» и «Локомотива» при пустых трибунах – не уровень РФПЛ

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что лиги должны получить полномочия по переносу матчей.

- Когда «Локомотив» играет с «Крыльями Советов» в Уфе, а на трибунах 1,5 тысячи зрителей – это не уровень премьер-лиги. Футбол – для болельщиков. И если клуб-хозяин не подготовил свой стадион, не он должен выбирать себе резервный стадион, а лига. Она должна получить полномочия переносить матчи на поле соперника. По-другому – никак.

Потому что одни готовят стадионы, а другие... Да, климат надо учитывать. Но если не можете подготовить поле, тогда поможем постелить искусственный газон, - передает слова Виталия Мутко корреспондент «Советского спорта».

Напомним, матч «Крылья Советов» – «Локомотив» (0:3) состоялся в Уфе, так как в Самаре было не готово поле.