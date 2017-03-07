Мутко заявил, что матч «Крыльев» и «Локомотива» при пустых трибунах – не уровень РФПЛ
Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что лиги должны получить полномочия по переносу матчей.
- Когда «Локомотив» играет с «Крыльями Советов» в Уфе, а на трибунах 1,5 тысячи зрителей – это не уровень премьер-лиги. Футбол – для болельщиков. И если клуб-хозяин не подготовил свой стадион, не он должен выбирать себе резервный стадион, а лига. Она должна получить полномочия переносить матчи на поле соперника. По-другому – никак.
Потому что одни готовят стадионы, а другие... Да, климат надо учитывать. Но если не можете подготовить поле, тогда поможем постелить искусственный газон, - передает слова Виталия Мутко корреспондент «Советского спорта».
Напомним, матч «Крылья Советов» – «Локомотив» (0:3) состоялся в Уфе, так как в Самаре было не готово поле.
Матч
Крылья Советов - Локомотив - 0:3 (0:0)
Голы
Ари 60 (0:1). Ари 68 (0:2). Миранчук А. 88 (0:3).
Состав
Крылья Советов: Лория, Надсон, Бато (Мияилович, 83), Родич, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Зуев, Глеб (Садик, 68), Чочиев (Кудряшов, 56), Паскуато
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, Чорлука, Денисов В., Фернандеш, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов (Игнатьев, 61), Денисов И., Ари (Майкон, 75)
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция