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«Петровский» объявил открытый конкурс на косметический ремонт фасада

Источник:  Сайт государственных закупокКомментарии

Руководство спорткомплекса «Петровский» на сайте Госзакупок объявило открытый конкурс на косметический ремонт центральной арены.

Прием заявок осуществляется с 6 марта по 4 апреля 2017 года. Более подробно о конкурсе можно посмотреть здесь

Напомним, стадион «Петровский» был открыт 1925 года. В конце 1970-х он был реконструирован к Олимпиаде-80, а в начале 1990-х отремонтирован к матчам Игр доброй воли-1994.

Вместимость «Петровского» составляет 21 253 зрителя.

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