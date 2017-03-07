«Петровский» объявил открытый конкурс на косметический ремонт фасада
Руководство спорткомплекса «Петровский» на сайте Госзакупок объявило открытый конкурс на косметический ремонт центральной арены.
Прием заявок осуществляется с 6 марта по 4 апреля 2017 года. Более подробно о конкурсе можно посмотреть здесь.
Напомним, стадион «Петровский» был открыт 1925 года. В конце 1970-х он был реконструирован к Олимпиаде-80, а в начале 1990-х отремонтирован к матчам Игр доброй воли-1994.
Вместимость «Петровского» составляет 21 253 зрителя.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически