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Вице-премьер заявил, что Россия готова к проведению Кубка конфедераций

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-премьер России, председатель оргкомитета «Россия-2018» и президент РФС Виталий Мутко заявил, что страна готова к проведению Кубка конфедераций.

- Страна готова к Кубку конфедераций. Стадионы находятся в стадии завершения работ. Нам еще предстоят тестовые соревнования на «Фиште» в Сочи, на стадионе в Петербурге и в Казани. Что касается стадиона «Спартаке», на нем соревнования проводятся постоянно, - заявил Виталий Мутко, слова которого передает корреспондент «Советского спорта».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. 

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