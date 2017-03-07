Алексей Ребко: Бойкота игры с «Енисеем» не будет
Полузащитник «Луча-Энергии»
Алексей Ребко – о ситуации с долгами в дальневосточной команде.
- Ситуация разрешилась?
- Нам отдали
задолженности за 2016 года. Кроме премиальных. Ну и остались еще долги за
январь, февраль этого года, - говорит Ребко.
- Этого достаточно,
чтобы выйти на завтрашнюю игру против «Енисея»?
- Ребята считают, что да. Мы все вместе решаем это. Идем навстречу клубу, ищем компромисс. То есть не так, что сказали и как отрезали. Нет, мы готовы к диалогу. Главное, чтобы он был. Если дальше выплату пойдут, то мы готовы работать. Если опять будут задержки, то – нет. По факту.
- Команда не
тренировалось последние дни?
- Неделю. Мы не тренировались с тренерским штабом. Но каждый из ребят поддерживал физические кондиции индивидуально. Естественно, одному тяжелее работать, чем в команде. Ну, как могли, так и поддерживали форму.
Матч
Место и дата
08 марта 11:00, Центральный, Онлайн-трансляция