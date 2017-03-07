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Алексей Ребко: Бойкота игры с «Енисеем» не будет

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко – о ситуации с долгами в дальневосточной команде.

- Ситуация разрешилась?

- Нам отдали задолженности за 2016 года. Кроме премиальных. Ну и остались еще долги за январь, февраль этого года, - говорит Ребко.

- Этого достаточно, чтобы выйти на завтрашнюю игру против «Енисея»?

- Ребята считают, что да. Мы все вместе решаем это. Идем навстречу клубу, ищем компромисс. То есть не так, что сказали и как отрезали. Нет, мы готовы к диалогу. Главное, чтобы он был. Если дальше выплату пойдут, то мы готовы работать. Если опять будут задержки, то – нет. По факту.

- Команда не тренировалось последние дни?

- Неделю. Мы не тренировались с тренерским штабом. Но каждый из ребят поддерживал физические кондиции индивидуально. Естественно, одному тяжелее работать, чем в команде. Ну, как могли, так и поддерживали форму. 

Матч

Енисей - Луч-Энергия

Место и дата

08 марта 11:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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