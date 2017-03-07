В Китае откроют футбольную академию по модели «Барселоны»

Футбольная академия по модели Ла Масии появится в Китае на острове Хайнань в Южно-Китайском море в рамках развития футбола в стране, сообщает The Guardian.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь рассчитывает значительно поднять уровень национального футбола, и с этой целью к 2025 году в стране должно открыться 50 тысяч футбольных школ.



Одной из них станет академия, созданная по модели Ла Масии – футбольной академии «Барселоны». На острове Хайнань планируется построить семь полей и жилые комплексы для тысячи детей в возрасте от шести до 18 лет.

В проекте, стоимость которого оценивает в 8,5 миллиона долларов, участвует сам каталонский клуб, а также застройщик из Гонконга.

«Все больше и больше европейских игроков приезжают в китайскую суперлигу, но с развитием тренировочной инфраструктуры для детей Китай вырастит свои таланты, которые будут играть в суперлиге и даже в европейских клубах. Я уверен, мы увидим воспитанника Хайнань в «Барселоне», – заявил президент каталонцев Жозеп Бартомеу.

Отметим, что сейчас Китай занимает 86-е место в рейтинге ФИФА.