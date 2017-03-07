Буцаев покинул пост главного тренера ХК «Сочи»

Во вторник, 7 марта, главный тренер команды ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев завершил работу в команде. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Клуб и наставник пришли к соглашению о расторжении контракта. Руководство клуба благодарит Вячеслава Геннадьевича за работу на протяжении трех сезонов и желает успехов в дальнейшей карьере.

Клуб также покидают тренеры Алексей Гусаров и Юрий Шундров. На данный момент с командой продолжают работать тренер Михаил Кравец и тренер-методист Павел Костичкин», - говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

Напомним, что Буцаев возглавил «Сочи» с сезона-2014/15. Под его руководством клуб дважды выходил в плей-офф, уступая в первых раундах. В текущем сезоне «Сочи» занял девятое место в Западной конференции и впервые за трехлетнюю историю выступления в КХЛ не попал в розыгрыш плей-офф.