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Буцаев покинул пост главного тренера ХК «Сочи»

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Во вторник, 7 марта, главный тренер команды ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев завершил работу в команде.  Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Клуб и наставник пришли к соглашению о расторжении контракта. Руководство клуба благодарит Вячеслава Геннадьевича за работу на протяжении трех сезонов и желает успехов в дальнейшей карьере.

Клуб также покидают тренеры Алексей Гусаров и Юрий Шундров. На данный момент с командой продолжают работать тренер Михаил Кравец и тренер-методист Павел Костичкин», - говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

Напомним, что Буцаев возглавил «Сочи» с сезона-2014/15. Под его руководством клуб дважды выходил в плей-офф, уступая в первых раундах. В текущем сезоне «Сочи» занял девятое место в Западной конференции и впервые за трехлетнюю историю выступления в КХЛ не попал в розыгрыш плей-офф.
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