Правительство выделит РУСАДА субсидии в размере 1,67 миллиарда рублей в течение трех лет
На официальном сайте
правительства России опубликовано постановление №248 от 3 марта 2017 года о
порядке субсидирования Российского антидопингового агентства «РУСАДА».
«Законом о федеральном бюджете предусмотрено прямое финансирование РУСАДА на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд России.
В федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для предоставления субсидии предусмотрены средства в объёме 1670,1 млн рублей (по 556,7 млн рублей ежегодно).
Подписанным постановлением утверждены правила этого финансирования. Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидии РУСАДА.
Принятое решение направлено на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним», – говорится в заявлении на официальном сайте правительства.
Напомним, во вторник стало известно о том, что исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку.