Правительство выделит РУСАДА субсидии в размере 1,67 миллиарда рублей в течение трех лет

На официальном сайте правительства России опубликовано постановление №248 от 3 марта 2017 года о порядке субсидирования Российского антидопингового агентства «РУСАДА».

«Законом о федеральном бюджете предусмотрено прямое финансирование РУСАДА на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд России.

В федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для предоставления субсидии предусмотрены средства в объёме 1670,1 млн рублей (по 556,7 млн рублей ежегодно).

Подписанным постановлением утверждены правила этого финансирования. Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидии РУСАДА.

Принятое решение направлено на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним», – говорится в заявлении на официальном сайте правительства.

Напомним, во вторник стало известно о том, что исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку.