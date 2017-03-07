Владислав Радимов примет участие в благотворительной акции «Зенита»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов примет участие в совместной благотворительной акции «Зенита» и «Русфонда».
Целью акции станет сбор денежных средств для лечения полуторагодовалого Вани Ганичева с острым миелобластным лейкозом. Тренер петербуржцев выполнит самое необычное задание в своей жизни, если удастся собрать 781 тысячу рублей.
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Напомним, ранее в благотворительной акции принимали участие игроки «Зенита»: Халк танцевал на Невском проспекте, Мигель Данни работал парикмахером, Юрий Лодыгин проводил экскурсию по Эрмитажу, Артем Дзюба работал кондуктором, Кришито был цирковым артистом, Жозе Маурисио - таксистом, а Александр Кокорин продавал пышки.
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