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Владислав Радимов примет участие в благотворительной акции «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов примет участие в совместной благотворительной акции «Зенита» и «Русфонда».

Целью акции станет сбор денежных средств для лечения полуторагодовалого Вани Ганичева с острым миелобластным лейкозом. Тренер петербуржцев выполнит самое необычное задание в своей жизни, если удастся собрать 781 тысячу рублей.

«Свободная касса!» Как Кокорин продавал пышки в культовом месте (видео)

Напомним, ранее в благотворительной акции принимали участие игроки «Зенита»: Халк танцевал на Невском проспекте, Мигель Данни работал парикмахером, Юрий Лодыгин проводил экскурсию по Эрмитажу, Артем Дзюба работал кондуктором, Кришито был цирковым артистом, Жозе Маурисио - таксистом, а Александр Кокорин продавал пышки. 

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